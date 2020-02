Detlef Tanz aus Wegberg-Tüschenbroich : Der Mann mit der Mundharmonika

Detlef Tanz beim Bluesharp-Spiel in der Ölmühle Tüschenbroich: Vor ihm liegt sein Repertoire aus 15 Mundharmonikas im Etui – für jede Tonlage eine, plus Ersatzharps. Foto: Renate Resch

Tüschenbroich Detlef Tanz lebt mit seiner Partnerin in der Ölmühle Tüschenbroich. Er arbeitet hauptberuflich mit Glas, vorwiegend im Architekturbereich. Die Musik ist für ihn ein Hobby. Er spielt mehrere Instrumente und gestaltet selbst mit seiner Mundharmonika Konzerte mit.

Von Renate Resch

Das kleine metallene Instrument hat er immer dabei. Es passt in jede Hosentasche und kann überallhin mitgenommen werden. Die Töne, die durch die frei schwingenden metallenen Zungen im Inneren der parallel angeordneten Luftkanäle entstehen, entwickeln eine ganz charakteristische Musik. Detlef Tanz besitzt 15 der handlichen Bluesharps. Für jede der zwölf Tonlagen eine plus Ersatzinstrumente. Sie befinden sich stets im Gepäck, wenn er beruflich oder privat unterwegs ist. Dabei spielt es keine Rolle, in welchem Land er sich befindet, denn die Musik ist international. Eine gemeinsame Sprache ist in der Musik gar nicht nötig.

Die Verständigung und Kommunikation findet bei den Musikern über die Melodien und das gemeinsame Spiel statt. Die Freude dabei ist ansteckend. „Es ist eine ganz intensive Art der Kommunikation mit anderen Menschen. Also nicht ­lediglich mit den Musikern mit denen ich zusammenspiele sondern auch mit den Menschen, die zuhören“, erzählt der leidenschaftliche Musiker.

Info Mühlenblues in der Ölmühle Tüschenbroich Lokalität In der Ölmühle Tüschenbroich, also bei ihm zu Hause, finden seit jetzt fünf Jahren mit Unterbrechung, Blueskonzerte unter dem Namen „Mühlenblues“ statt. Zu Beginn waren es eher Jam-Sessions mit einem engagierten Sänger und Pianisten und einer offenen Bühne sowie offenem Mikrophon, zu welchem viele Musikerinnen und Musiker dazukommen konnten. In den letzten Jahren sind es meist Profimusikerinnen und -musiker aus Belgien, den Niederlanden und auch mal Deutschland. Durch die Räumlichkeiten der Ölmühle, die nunmal begrenzt sind, ist eine ganz besondere und persönliche Nähe zum Publikum und den Musikern möglich. Das wird sehr geschätzt, es kommt ein sehr großes Stammpublikum. Ausverkauft ist das Konzert bei 70 Besuchern, was meist der Fall ist.

Die Musiker, mit denen er spontan mitspielt, kennt er nicht immer vorher. Kürzlich spielte er spontan bei einem Konzert einer Band in Hamburg, das auf dem Fischmarkt stattfand. „Wenn ich das Gefühl habe, die Musikerinnen und Musiker auf der Bühne sind offen und kein abgeschlossener Kreis, frage ich schon mal und spiele dann einige Stücke mit“, bemerkt er. Bei einer Reise nach Norwegen traf er einen bekannten Pianisten, dessen Spiel er sehr schätzte und spielte gemeinsam mit ihm drei oder vier Stunden zusammen in der Pianobar. „Meinen höchsten Blues habe ich in Shanghai in einer Pianobar im 94. Stock gespielt, mit einem chinesischen Pianisten, der kaum fünf Worte Englisch sprach“. Auch in Ungarn spielte er mit Musikern, obwohl diese nicht Englisch und er nicht Ungarisch sprechen. Die Musik ist dabei das Kommunikationsmittel. Auch Noten sind dabei kaum erforderlich. „Die meisten Musiker, die Erfahrung haben, frei mit anderen zusammenzuspielen, können normalerweise nach Gehör einfach mitspielen,“ weiß Detlef Tanz.

Die Verbindung zur Musik hatte er bereits in seiner Kindheit. Mit zehn Jahren bekam er zum ersten Mal Geigenunterricht, nachdem er seinen Musiklehrer am Gymnasium in der ersten Stunde auf seiner Geige spielen gehört hatte und davon so begeistert war, dass er es selbst lernen wollte. Etliche Jahre nahm er Violinunterricht bei seinem Musiklehrer. Nach seinem Studium war es dann Ernest Frissen der Musikschule Erkelenz, der ihn unterrichtete. Durch einen eher zufälligen Kauf eines Saxofons entdeckte er seine Faszination für dieses Instrument und nimmt seither Saxofon-Unterricht bei einer Musikerin.

Doch schon viel früher spielte er in einer Funk-Jazz-Band Geige und Bluesharp. „Meine erste Bluesharp habe ich mir mit 14 Jahren gekauft“, erzählt er. Die Musik von John Miles und Eric Clapton hatten ihn damals so beeindruckt, dass ich sie selbst spielen lernen wollte“.

Im Laufe der Jahre hat sich die Bedeutung der Bluesharp für ihn verändert. Am Anfang war es die Faszination der Musik von John Miles. „Inzwischen kann ich mit der Bluesharp am intensivsten Musik machen, intensiver als mit dem Saxofon und damit die Menschen erreichen“, weiß er.