Labormobil in Wegberg Wie sauber ist das eigene Brunnenwasser?

Darunter auch Martina Mertens aus Beeck. „Wir lassen unser Brunnenwasser eigentlich nicht regelmäßig untersuchen, aber weil unser Enkelkind im Sommer oft bei uns sein wird, ist es uns schon wichtig, dass wir es bedenkenlos planschen lassen können“, sagt sie. „Und auch die Pflanzen sollen mit gutem Wasser gegossen werden.“ So sieht es auch Kurt Voormanns aus Kehrbusch. „Wir nutzen unser Brunnenwasser unter anderem für unseren Teich, in dem Fische und Flusskrebse leben. Und unsere Hündin freut sich jedes Mal wie verrückt, wenn der Gartenschlauch angeht. Da ist es uns wichtig, dass das Wasser auch in Ordnung ist.“ Das letzte Gutachten liege schon ein paar Jahre zurück, nun wolle er die Gelegenheit ergreifen.