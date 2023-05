Calisthenics-Anlage in Wegberg Fitness-Parcours bereichert Skate- und Basketballpark

Nachdem die Skateanlage an der Maaseiker Straße Anfang 2022 eingeweiht wurde und die Basketballanlage seit fast vier Monaten so gut wie fertig ist (es fehlen nur noch die Spielfeldmarkierungen, die wetterbedingt noch nicht gelegt werden konnten), hat Bürgermeister Michael Stock am vergangenen Freitag, 5. Mai, die Calisthenics-Anlage freigegeben. Sie misst etwa vier mal fünf Meter, ist im Rechteck angeordnet, etwa zwei Meter hoch und in strahlend dunkelblauem Metall gehalten. Die Anlage hat vertikale und horizontale Sprossen zum Aufsteigen oder zum Hangeln in der Luft – viele Möglichkeiten, um Muskeln aufzubauen und zu klettern.