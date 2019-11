Umgestaltung in Wegberg geplant : Den Bahnhof für die Zukunft fit machen

Wegberg Das Umfeld des Wegberger Bahnhofs wird demnächst deutlich aufgewertet. Dies soll in drei Schritten geschehen. Geplant ist auch eine moderne Mobilstation für Carsharing-Fahrzeuge. Die Stadt Wegberg stellt die Pläne vor.

Für den Bau von 25 Park-and-Ride Plätzen und 40 Bike-and-Ride-Plätze liegt der Stadt Wegberg bereits ein Zuwendungsbescheid in Höhe von 435.900 Euro vor. Außerdem soll der Bahnsteig erneuert und durch eine Erhöhung an die Erfordernisse moderner Züge angepasst werden. Zusätzlich plant das regionale Verkehrsunternehmen west, eine Mobilstation für herkömmliche und elektrische Leihfahrräder und Carsharing-Fahrzeuge am Wegberger Bahnhof einzurichten.

Als neue Maßnahme stellte Frank Thies den dritten Teil vor: Das regionale Verkehrsunternehmen west plant, am Wegberger Bahnhof eine Mobilstation für Carsharing-Fahrzeuge sowie herkömmliche und elektrische Leihfahrräder zu errichten. Die Mobilstation soll entweder nah der geplanten Bike-and-Ride-Stellplätze oder alternativ in der Nähe des Kreisverkehrs an der Bahnhofstraße gebaut werden. Das dafür notwendige Geld stammt aus dem Sofortprogramm Rheinisches Revier. Die Stadt Wegberg hat das Projekt bereits im September 2019 gestattet, für den Förderantrag ist die west verantwortlich. Die Errichtung der Carsharing-Station ist nach dem Offenburg-Modell gedacht. Die Stadt Offenburg beschäftigt sich schon seit einiger Zeit mit dem Thema Mobilität der Zukunft. Das Thema besteht aus mehreren Bausteinen, in Netzwerktreffen und durch den Einbezug von Experten werden verschiedene Themen konzipiert: Carsharing, Radverkehr, Mobilitätsstationen, ÖPNV-Anbindung, Pedelecs und E-Bikes, Mitfahrsysteme, kommunale Fuhrparke, eine gemeinsame Marke, Fahrradverleihsysteme, einheitliches und anbieterübergreifendes Buchungssystem, Anbindung von Ortsteilen und Bürgerbus.