Zu viele Haufen in Wegberg : Jeder Hundekotbeutelspender kostet Stadt 1400 Euro

Wegberg Erneut hofft die Fraktion „Aktiv für Wegberg“ darauf, für ihr Anliegen eine breitere Zustimmung zu finden: Sie will in Wegberg weitere Hundekotbeutelspender aufstellen lassen. Warum diese auf den ersten Blick gute Idee jedoch bei der Stadtverwaltung auf wenig Gegenliebe stößt.

Hundebesitzer klärt die Stadtverwaltung bei Anmeldung ihrer Tiere über die Nutzung und kostenlose Herausgabe der Kotbeutel bereits seit Jahren schriftlich auf. Außerdem verfügt die Stadt bereits über 19 Hundekotbeutel-Spender, auch „Dog Stations“ genannt: in der Parkanlage am Rathaus, am Brunnen in der Fußgängerzone, an der Fronhofstraße, am Kirchplatz in Beeck, am Spielplatz an der Herderstraße, im Heidekamp, am Kiefernweg/fußläufiger Weg entlang des Feldes, am Ryther Weg, am Beeckerwald Tannenweg/Ecke Zedernweg, am fußläufigen Weg entlang des Bahngeländes Jakob-Hoogen-Straße, in Arsbeck am Philosophenweg/Ecke Heideweg, an der Friedhofstraße, in Beeck, Im Maggenfeld, am Sandbirkenweg (Ende des Spielplatzes), am Stiftsweg/Ecke Krankenhausstraße, in Merbeck Am Sportplatz (Boscherweg), in Wegberg Ecke Kreuzdornweg/Am Grüngürtel, in Arsbeck, Ecke Weberstraße/Auf dem Kamp und in Beeck zwischen Grenzlandring und Friedhofskapelle (seit März 2020).