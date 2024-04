Bürgerinitiative in Wegberg Das wünschen sich Graffiti-Künstler

So ging es bei diesem Treffen – das erste der Graffiti-Gruppe – darum, was sich die Graffiti-Künstler wünschen und wo möglicherweise legale Flächen sein beziehungsweise entstehen könnten. „Toll wären Halls“, sagt Nick und meint damit die sogenannten Halls of Fame, wie es sie in Mönchengladbach gibt. Dort sind sie ein Angebot des städtischen Fachbereichs KInder, Jugend und Familie, der die legalen Graffiti-Flächen im gesamten Stadtgebiet anbietet. „So können (junge) Menschen ihre Kreativität legal ausüben und somit den Weg in die Illegalität vermeiden, den öffentlichen Raum mitgestalten und Anerkennung sowie Unterstützung ihrer Leidenschaft von öffentlicher Seite erfahren“, heißt es da in der Projektbeschreibung. Immer wieder werden diese Wände beim ersten Brainstorming-Treffen als positives Beispiel angeführt. Doch wie sollen Halls of Fame in Wegberg umgesetzt werden?