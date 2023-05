Revival-Party Wegberg 1980er leben mit „La Fontaine“ auch in 2023

Wgberg · Die Kult-Disco im Roten Hahn in Harbeck ist vor Jahren abgebrannt. In den Erinnerungen der Wegberger lebt sie bis heute, im Forum wurde sie am Wochenende wiederbelebt.

15.05.2023, 05:10 Uhr

Die DJs aus dem Original La Fontaine: v.l. Lichttechniker Paddy, DJs Michael, Thomas, Bobby und Wolfgang. Foto: Ruth Klapproth

Von Nikolaos Aslanidis

Die zehnte „La Fontaine“ Revival-Party war am Samstag, 13. Mai, im Forum Wegberg ein optimales Ehemaligentreffen der 80´s Partygänger. 700 Besucher, die bis in die frühen Sonntag-Morgen Stunden tanzten und feierten, wie Roland Schieke aus Arsbeck, der früher Kellner und Lightjockey im „La Fontaine“ war. Er sagt: „Ich sehe viele seit 33 Jahren zum ersten Mal wieder. Das ist ein sehr emotionales Gefühl. Eine echte Wiederbelebung.“ In der Mitte der Bühne thronte der legendäre rote Hahn, der als ein Meter große Figur modelliert wurde, neben drei DJ-Pulten und einer Lichtanlage. Dazu eine Leinwand, auf der Fotos aus den 80ern im „La Fontaine“ als Dia-Show liefen.