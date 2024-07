Familienfreundliches Wegberg Das können Jugendliche in der Stadt erleben

Die Stadt Wegberg gilt als familienfreundliche Stadt und bietet von der Betreuung der Kinder unter drei Jahren bis zu einem breiten weiterführenden Schulangebot eine gute Bildung der Jugend. Aber was machen Kinder und Jugendliche gerne in ihrer Freizeit? Was beschäftigt sie? Nutzen sie die Angebote der Jugendarbeit? Brauchen sie noch Unterstützung bei der Berufsfindung? Antworten auf diese Fragen zu finden, ist schwierig.