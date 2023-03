Wegberger Polizistin Veronika Burdich Sie hilft Bürgern, Schwimmern und Rehen

Sich in den Bezirksdienst versetzen zu lassen, das war für Veronika Burdich eine ganz bewusste Entscheidung. Heraus aus dem Streifendienst, näher heran an die Bürger in ihrem ganz eigenen Zuständigkeitsbereich. Seit einem knappen halben Jahr ist die Polizistin gemeinsam mit ihren Kollegen Volker Jansen und Dominik Geiser in der Mühlenstadt im Einsatz. „Die Aufgaben sind total vielfältig. Das geht von der Schulwegsicherung, der Verkehrskontrolle über die Unterstützung von Ermittlungsarbeiten für die Staatsanwaltschaft bis hin zur Arbeit mit Jugendlichen“, sagt die 53-Jährige.