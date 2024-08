Für junge zugewanderte Wegberger Dank „Fit in Deutsch“ Sprache spielerisch lernen

Nach dem ersten Kennenlernen mit dem gemeinsamen Basteln der obligatorischen Namensschilder startete das ungewöhnliche Unterrichtsprogramm. Dabei besuchte sogar Mr. Bean die Mädchen und Jungen, zumindest auf dem Bildschirm, als sie sich zusammen einen Film des beliebten Komikers Rowan Atkinson ansehen durften. Teigtaschen und Fischstäbchen sind im Menüplan vorgesehen; ein Catering-Unternehmen liefert das Mittagessen. Auch das gemeinsame Frühstück gehört an jedem Morgen dazu, ehe der Sprachunterricht startet. Beim Verkehrssicherheitstraining auf dem Schulhof erläutern Vertreter der Heinsberger Kreispolizeibehörde, wie man sich im Straßenverkehr verhält und welche Bedeutung die deutschen Verkehrsschilder haben. Dafür werden auch Fahrräder zur Verfügung gestellt, wie Michael Buggermann erläutert. „Das Verkehrssystem ist beispielsweise in Syrien ganz anders als bei uns", weiß er. Der Mitarbeiter des Kommunalen Integrationszentrums in der Heinsberger Kreisverwaltung hat die Maßnahme organisiert, sie findet parallel mit 50 weiteren Kindern und Jugendlichen in den Räumen der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule in Geilenkirchen statt. Alltagssprachliche Kompetenzen würden erweitert, so Buggermann.