Nach Revitalisierungsmaßnahme in Dalheim : Teichlinsen-Explosion am Raky-Weiher

Teichlinsen-Explosion am Raky-Weiher

Nach Revitalisierungsmaßnahme in Dalheim

Dalheim Eine dicke grüne Schicht liegt auf der Oberfläche des Raky-Weihers zwischen Arsbeck und Dalheim. Ist die aufwändige Revitalisierungsmaßnahme gescheitert?

Es ist ein ungewöhnliches Bild, das sich Fußgängern und Radfahrern seit ein paar Wochen am Raky-Weiher bietet: Bedeckte zunächst den am Pförtnerhäuschen gelegenen Teich eine dickere Schicht aus Teichlinsen – im Volksmund auch als Entengrütze bekannt –, waren die nach einem leichten Rückgang auch auf dem vorderen Gewässer zu sehen. An diesem lassen zudem faulige Gerüche vermuten, dass organische Stoffe abgebaut werden.