Unfall in Dalheim-Rödgen : Kleintransporter landet im Wasser

Ein Kleintransporter ist in Dalheim-Rödgen von der Straße abgekommen und in einem Weiher gelandet. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Foto: Uwe Heldens

Dalheim-Rödgen Bei einem Verkehrsunfall auf dem Dammweg in Dalheim-Rödgen ist der Fahrer eines Kleintransporters am Mittwoch, 11. September, gegen 16.15 Uhr mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und in einem Weiher gelandet.

Der Fahrer wurde dabei nicht verletzt. Alarmierte Feuerwehrleute retteten ihn aus dem Fahrzeug und unterstützten den Abschleppdienst, als dieser das Fahrzeug aus dem Weiher zog.