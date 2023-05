In Wegberg-Dalheim Kind stirbt nach Sturz aus zweitem Obergeschoss

Gegen 20.50 Uhr waren Polizei uns Rettungskräfte in die Rödgener Straße gerufen worden. Ein vier Jahre alter Junge war aus dem zweiten Obergeschoss eines Hauses gestürzt. Die Notärzte vor Ort stellten schwerste Verletzungen am Kopf des Kindes fest, sodass sie einen Rettungshubschrauber an die Einsatzstelle riefen, der das Kind nach erster medizinischer Versorgung in eine Klinik flog. Die Ärzte versuchten alles, um das Leben des Jungen zu retten – doch die Verletzungen waren zu schwer. Das Kind starb wenig später im Krankenhaus. Das teilte die Polizei des Kreises Heinsberg am Donnerstagmorgen mit.