Gastronomisches Angebot in Wegberg erweitert : Erlesene Crossover-Küche im „SechsEichen“

Janine van den Toren und Stefan Beeck freuen sich auf viele Gäste in ihrem „SechsEichen“. Foto: Ruth Klapproth/RUTH KLAPPROTH

Dalheim-Rödgen Betreiberin Janine van den Toren und Restaurantchef Stefan Beeck haben ihre Trattoria an der Roermonder Bahn in Dalheim-Rödgen in Betrieb genommen. Die Gäste sollen im „SechsEichen“ künftig mit vielen außergewöhnlichen kulinarischen Genüssen verwöhnt werden.