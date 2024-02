Deutlicher Wahlsieg für Christian Pape Wegberg hat jetzt einen Comedian als Bürgermeister

„Jetzt geht´s los, jetzt geht´s los“, skandierten rund 120 Gäste – Familie, Freunde und die engsten Wahlkampfhelfer von Christian Pape – in der Wegberger Holtmühle am Sonntagabend um 19.11 Uhr, als das Wahlergebnis feststand. Bei der Bürgermeisterwahl in Wegberg hat der parteilose Christian Pape einen haushohen Sieg eingefahren. Bei der Wahl am Sonntag kam Pape auf 72,9 Prozent der Stimmen. CDU-Mann Marcus Johnen holte lediglich 24,6 Prozent. Die parteilose Sabrina Walleiser wählten 2,5 Prozent der Bürger.