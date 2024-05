Wegbergerin bietet besonderes Coaching Pferde sind ein Spiegel der eigenen Energie

Denn was anfing als Reitunterricht für Kinder und Jugendliche, hat sich inzwischen zu einem umfassenden Konzept gemausert, bei dem die Arbeit mit Pferd und Mensch im Fokus steht und auch ganz unterschiedliche Schwerpunkte und Facetten haben kann. Die Grundidee ist es, das Wesen der Pferde zu vermitteln, ein tiefes Verständnis für ihre Bedürfnisse und ihre Art der Kommunikation zu wecken. Davon profitiert auch umgekehrt der Mensch. Denn vielen fällt es oft schwer, ein Bewusstsein für die eigene Energie zu bekommen. „Dabei brauchen wir uns nur unser Pferd anschauen“, sagt Sandra Goertz. Und es ist tatsächlich so simpel. „Wir Menschen strahlen ganz unterschiedliche Arten von Energie aus. Diese nehmen die Pferde sehr genau wahr, deuten sie und reagieren darauf – ob man nun will oder nicht“, erklärt sie und lacht. Wer den Stress des Arbeitstages mit in den Sattel nimmt, sollte sich also nicht wundern, wenn das Pferd nicht locker und losgelöst läuft.