Wasser und Fluss in der Wegberger Innenstadt : Premiere für die City-Kunst-Aktion beim Mühlenmarkt

Gemütlich geht es zu beim wöchentlichen Mühlenmarkt in der Fußgängerzone in Wegberg. Foto: Ruth Klapproth

Wegberg Am Freitag, 3. Oktober, geht die erste City-Kunst-Aktion auf dem Wegberger Mühlenmarkt an den Start. Unter der Leitung von Dorothea Kuecken – Mitarbeiterin der Wegberger Mühlenmarkt-AG – wird sich ein strahlend blauer Fluss über die Pflastersteine in Wegbergs Fußgängerzone ergießen.

Im Mittelpunkt am Brunnen in der Hauptstraße wird er entspringen und sich dann an Verkaufsständen, Passanten und Käufern vorbei durch die Straße schlängeln, sich verbreitern, den Weg ändern und alle in seinen Bann ziehen. Wird er in einen Abfluss fließen und verschwinden oder verzweigt er sich und sucht neue Wege? Wird er als müdes, graues Rinnsal langsam in engen Bahnen dahin fließen oder als starker Strom Altes und Neues mit sich reißen und Verbindungen schaffen?

Die Besucher des Marktes werden es erleben, kündigen die Veranstalter an. Sie sind eingeladen, mit weißer und blauer Fingerfarben die Wege des Wassers zu gestalten und der Symbolik von „Fluss und fließen“ nachzuspüren. „Wegberg als Mühlenstadt ist dem Wasser sehr nahe. Flüsse sind für Menschen Lebensmittelpunkt, Nahrungsquelle, Transportmittel und vieles mehr. Wegen des Fließens sind Flüsse Symbol für Zeit und Vergänglichkeit, aber auch für ständige Erneuerung. Wasser ist in ständiger Bewegung, es zeigt uns den Zusammenhang zwischen Werden und Wandel, Natur und Weltgeschehen,“ erklärt Dorothea Kuecken.

„Mit Hilfe einfacher Mittel wie Pinsel und Fingerfarben können wir so in Kommunikation gehen und den Zusammenhang zwischen Kunst und Realität erfahren.“ Die Kunstaktion beginnt gegen 15 Uhr.

(RP)