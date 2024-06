100 Tage im Amt Wegberger Bürgermeister Christian Pape zieht Bilanz

Pape: Ich weiß nicht, wie das früher war, nenne Ihnen aber mal ein paar Beispiele aus den vergangenen Wochen. Bei der Erteilung der Baugenehmigung für die Erweiterung der Kita St. Peter und Paul ging es monatelang nicht weiter. Jetzt waren wir sehr schnell und konnten die Genehmigung innerhalb von zwei Woche zustellen. Trotz der noch fehlenden Satzung haben wir es auf dem direkten Dienstweg ermöglicht, dass im Kolumbarium Rath-Anhoven bereits die erste Bestattung durchgeführt werden konnte. Mit Hilfe des Bauhofes hat die Landjugend Erkelenz in einer 72-Stunden-Aktion eine Radweg-Oase in Balkhoven gestaltet. Für den Sportplatz in Merbeck hat die Stadt nach endlosen Unstimmigkeiten kurzerhand einen barrierefreien Zugang angelegt - zur Zufriedenheit aller. In Harbeck führte über ein Jahr lang eine demolierte Bushaltestelle zu großem Unmut. Sie wurde jetzt kurzfristig abgebaut. Eine neue ist bereits bestellt, ebenso für Klinkum. Die Radfahrer können ab Juli an den drei Wegberger Bahnhöfen ihre Räder in abschließbaren Fahrradboxen unterbringen. Und nachdem der Rat in der Ratssitzung am 30. April das Straßen- und Wegekonzept zu meiner großen Freude einstimmig beschlossen hat, ging es sofort los mit den Sanierungen. Zwei Wochen später war die Gottfried-Plaum-Straße in Klinkum fertig, ebenso die Straße von Holtum nach Moorshoven. Weiter geht es jetzt in Arsbeck mit der Kampstraße, der Straße Im Winkel und der Erneuerung der Straße von Kipshoven nach Gripekoven. Dann folgen in Wegberg die Fußbachstraße und in Wildenrath die Friedrich-List-Allee. Im Anschluss sanieren wir die Straße Zum Thomeshof in Schwaam, die Barbarastraße in Uevekoven und die Bahnhofstraße in Wegberg. Die weiteren Straßenbauabschnitte 2025 bis Ende 2026 geben wir sukzessive bekannt. Parallel laufen nun durch unseren Bauhof Schlaglochsanierungen mit dem neu angeschafften Straßenpatcher an, einer Maschine, die drei Arbeitsgänge in einem leistet. Unter dem Motto „Wegberg blüht auf“ hat der Bauhof opulente Blumenkübel aus Cortenstahl angefertigt, die in der Innenstadt verteilt sind und auch von den Außenorten zu Festivitäten ausgeliehen werden können. Kurze Wege, schnelle Entscheidungen – so wollen und werden wir das auch an anderen Stellen hinbekommen.