Kandidaten sind aufgestellt : CDU Wegberg sieht sich für Kommunalwahl gerüstet

Wegberg Bereits im Oktober traf sich die Wegberger CDU zur Aufstellungsversammlung für die Kommunalwahl 2020. Doch weil die Wahlbezirke neu zugeschnitten werden mussten, wurde die Aufstellungswahl wiederholt.

Da die Wahlbezirke aufgrund eines in 2020 gefällten Urteils des Verfassungsgerichts NRW neu zugeschnitten werden mussten, musste die Aufstellungswahl der CDU-Ratskandidaten wiederholt werden. Bürgermeisterkandidat Marcus Johnen moderierte den Wahlabend. Und auch dieses Mal bekamen die Ratskandidaten vollen Zuspruch. Es gab eine Änderung für Wegberg-Mitte, Harbeck, Dorp und Berg. Hier trat Verena Jansen an Stelle von Horst Buckmann an. Auch sie bekam den vollen Zuspruch und wird am 13. September für ein Ratsmandat kandidieren. Bürgermeisterkandidat und Parteivorsitzender Marcus Johnen ist begeistert von seinem neuen Team. „Ich freue mich, dass wir mit einem motivierten Team, bestehend aus erfahren Kandidaten und neuen Köpfen antreten. Bis heute haben wir viele Ideen entwickelt, kritisch hinterfragt und umgesetzt. Wir sind motiviert, schauen auf uns und stellen unsere Vision von Wegberg in den Mittelpunkt. Das ist es, was das neue Miteinander innerhalb unserer Partei ausmacht. Dieses Miteinander wollen wir nach der Kommunalwahl auf Wegberg übertragen.“ Am 13. September treten an: Werner Esser für Rath-Anhoven (Wahlbezirk 1), Georg Schmitz für Uevekoven, Holtum, Kehrbusch, Flassenberg und Isengraben (2), Christian Clever für Klinkum, Bissen, Watern, Broich, Brunbeck und Tüschenbroich (3), Niklas Krämer für Klinkum, Bischofshütte und Petersholz (4), Sascha Jetten für Wildenrath (5), Ralf Schmitz für Dalheim-Rödgen (6), Petra Otten für Arsbeck, Dalheim und Büch (7), Marcus Johnen für Arsbeck (8), Bernd Drossart für Merbeck (9), Gabriele Sanders für Busch, Rickelrath, Schwaam, Venn, Venheyde und Tetelrath (10), Verena Jansen für Wegberg Mitte, Harbeck, Dorp und Berg (11), Inge Baltes für Beeckerheide und Gerichhausen (12), Richard Brix für Beeckerheide und Beeckerwald (13), Monika Duwensee für Beeck und Beeck Außenorte (14), Dr. Clemens Hardmann für Beeck (15), Birgit Schubert-Logen für Gierenfeld und Stadtmitte (16), Frank Drückhammer für Wegberg Innenstadt, Grüner Winkel und Am See (17), Eckhard Buchholtz für Wegberg Innenstadt, Freiheid und Forst (18). Gratulationen kamen vom Landtagsabgeordneten Thomas Schnelle und Wahlleiter Christoph Kaminski. Der Stadtverband geht mit 45 Personen auf der Reserveliste und Vertretern für jeden Wahlbezirk in den Wahlkampf.