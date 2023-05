Verkehr in Wegberg CDU fordert Mobilitätsplan für alle

Hintergrund für die CDU ist, dass sich der Verkehr in Deutschland immer mehr in Richtung Individualverkehr entwickelt hat und dass die Zahl der Autos auch heute noch immer weiter wächst ist - gleichzeitig die Zahl der Insassen pro Fahrzeug aber sinkt. Das führe selbst in ländlichen Regionen zu oft zu vollen Straßen, dadurch sinke auch die Zahl der benutzbaren Parkplätze.