Stadtverwaltung Wegberg Service der Stadt ist noch bürgerfreundlicher

Ab sofort bietet der Bürgerservice der Stadt Wegberg erweiterte Öffnungszeiten an. „Damit kommen wir dem Wunsch der Bürgerinnen und Bürger nach, insbesondere am frühen Vormittag, in der Mittagszeit und am späten Abend ihr Anliegen im Bürgerservice zu erledigen“, betont Bürgermeister Christian Pape, der zusammen mit den Mitarbeitenden im Bürgerservice die neuen Zeitmodelle erarbeitet hat. Wer am späten Abend das Rathaus aufsuchen möchte, kann dies dienstags bis 19 Uhr tun. Am frühen Donnerstag hat der Bürgerservice bereits ab 7 Uhr geöffnet und dann durchgehend bis 16 Uhr. Alle Anliegen können nun auch ohne Terminbuchung erledigt werden. Die Verwaltung weist allerdings darauf hin, dass eine vorherige Terminvereinbarung über das Termin-Tool auf der Homepage der Stadt www.wegberg.de sinnvoll ist, um Wartezeiten zu vermeiden. Über das Serviceportal, das über die Homepage der Stadt erreichbar ist und immer weiter ausgebaut wird, lassen sich außerdem zahlreiche Dienstleistungen online erledigen. Somit gelten folgende Öffnungszeiten für den Bürgerservice: montags, mittwochs und freitags von 8 bis 12 Uhr, dienstags von 8 bis 12 und von 14 bis 19 Uhr und donnerstags von 7 bis 16 Uhr.