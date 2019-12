Kommunwalwahl 2020 in NRW : Bürgermeister Stock begrüßt Stichwahl-Entscheidung

Wegberg Michael Stock, einziger SPD-Bürgermeister im Kreis Heinsberg, begrüßt die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs des Landes NRW, wonach die Stichwahl bei der Kommunalwahl in NRW erhalten bleiben muss.

Der Verfassungsgerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalen hatte am Freitag, 20. Dezember, in Münster entschieden, dass die Abschaffung der Stichwahl bei Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen durch die CDU/FDP-Koalition verfassungswidrig war. Damit müssen die Bürger bei der nächsten Kommunalwahl am 13. September 2020 ein zweites Mal ins Wahllokal, wenn es im ersten Wahlgang keine absolute Mehrheit für einen Bürgermeister oder Landrat gibt.