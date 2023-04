Bürgermeister in Wegberg Neuwahltermin soll zeitnah stehen

(cpas) Seitdem der Wegberger Bürgermeister Michael Stock (SPD) Kostenpflichtiger Inhalt völlig überraschend seinen Rückzug für Ende Oktober angekündigt hat, steht fest, dass es in der Mühlenstadt eine Bürgermeister-Neuwahl geben muss. Was noch offen ist, ist der Wahltermin, den der Kreis Heinsberg letztlich festlegen wird. „Wir befinden uns derzeit noch in Abstimmung mit der Bezirksregierung Köln“, sagte Kreissprecher Michael Heckers auf Anfrage. Ein Wahltermin soll aber zeitnah feststehen.