Geehrt und ausgezeichnet : Ehre für engagierte Karnevalsjecke

Wegberg Sechs besonders verdiente Ehrenamtler in Sachen Karneval zeichnete der erste Bürger der Stadt Wegberg, Michael Stock, in der Wegberger Mühle mit dem Bürgermeisterorden aus.

Die Verleihung stelle für ihn – unabhängig vom Hoppeditz-Erwachen – die Gelegenheit dar, ins Karnevalsjahr zu starten, führte der Bürgermeister in seiner Ansprache aus, und auf diesem Weg den Engagierten für ihr vielfältiges ehrenamtliches Engagement zu danken. Sowohl viel Freude, Tanz und Musik als auch viel Arbeit, viele Termine und sehr viel Zeit sei mit ihrem Einsatz zur Erhaltung und Fortentwicklung des karnevalistischen Brauchtums verbunden. Stellvertretend für die vielen Aktiven in den Gesellschaften überreichte er sechs Verdienten den Bürgermeisterorden mit Mühlrad in dreidimensionaler Ansicht und passenden Anstecker. So hatte die Klinkumer Karnevalsgesellschaft „Sonn Männ 1951“ ihr langjähriges Mitglied Marc Tichlers nominiert. Als Mitglied war er 2009 zum Geschäftsführer gewählt worden und übernahm verschiedene Aufgaben bei der Überführung der Gesellschaft in einen Verein. Als Tänzer ist er seit 2008 im Männerballett „XXL – The Dancecompany“ aktiv. Die Dorfgemeinschaft „Hei on Klei“ Gerichhausen hat in ihrem Jubiläumsjahr elf mal elf Jahre Gerlinde (Linda) Babka als Kandidatin erwählt. Mitglied in der Dorfgemeinschaft ist sie seit 1990 und sie wurde 1991 Mitglied des Elferrats und späteren Damen-Elferrats. In der Session 1992/1993 war sie Stadt-Prinzessin Linda I.. Und nach Ansicht der Karnevalsgesellschaft „De Maiblömkes“ ist es in diesem Jahr Per Jakoubek, der die Ehrung besonders verdient. Mitglied ist er seit 2010 und hat viele Jahre die Aufgabe des Hoppeditzes übernommen. Seit einigen Jahren ist er jetzt fester Bestandteil des Elferrats sowie bringt er sich bei den Vorbereitungen zum Wegberger Rosenmontagszug ein. Darüber hinaus hat er bei der Renovierung des Dalheimer Jugendheims fleißig mitgearbeitet.