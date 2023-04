Honig aus Arsbeck und Dalheim Späte Passion zum Bienenzüchter

Auf einer ausgedehnten Bergtour im idyllisch gelegenen Kleinwalsertal kam er erst spät auf den Geschmack. Florian Hansen aß vor ein paar Jahren zum ersten Mal in seinem Leben Honig. Vorher hatte es sich einfach nicht ergeben; er hatte schon als kleiner Junge ohne besonderen Grund einen Bogen um den beliebten Brotaufstrich gemacht. Nach dem Verzehr war seine Begeisterung geweckt. Der 38-Jährige, der als Techniker bei einem großen Energieversorger angestellt ist, griff kurzerhand zum Telefon und kontaktierte seinen langjährigen Freund Thomas Cassel (36), von dem er wusste, dass er unter die Hobby-Imker gegangen war. Der Firmenkundenbetreuer der Kreissparkasse Heinsberg, der auch im Wegberger Stadtrat Kommunalpolitik macht, hatte vor rund zehn Jahren bei der Anton-Heinen-VHS des Kreises Heinsberg einen Kurs für angehende Imker belegt und an mehreren Sonntagen im Gangelter Hochwild-Freigehege erste Grundkenntnisse in der Versorgung der stechenden Insekten sowie für die Produktion des goldgelben Produkts aus Blütennektar gewonnen. Man war sich schnell einig, zusammen etwas auf die Beine stellen zu wollen und gemeinsam Zeit mit dem ungewöhnlichen Hobby Bienenzucht verbringen zu wollen. Die Geburtsstunde des beliebten Helpensteiner Bienenhonigs hatte geschlagen. Die Arbeit teilen sich die beiden Männer. Florian Hansen fährt in den nächsten Tagen los, um Futtermittel für die fliegenden Honigproduzenten zu erwerben. Der begehrte Zuckersirup ist - wie fast alles im Zuge der Inflation - stark im Preis angestiegen. 1,25 kostet das Kilo inzwischen, vorher waren es nur 91 Cent, weiß Hansen. „Wir kennen uns schon über 35 Jahre“, sagt der News-Mitarbeiter über seine Freundschaft zu Thomas Cassel. Den Sirup als Nahrungsalternative anzubieten, ist für die beiden Hobby-Imker eine Selbstverständlichkeit. Denn: „Wir nehmen den Tieren schließlich die eigene Nahrungsvorsorge weg.“ Ihr Produkt, das sie in einer eher süßen und einer würzigeren Variante auf den Markt gebracht haben, ist zurzeit mal wieder restlos ausverkauft - der Helpensteiner Bienenhonig. Voraussichtlich im Juni wird er wieder produziert. Sein Geschmack hängt, so Cassel, von den Blüten in der näheren Umgebung ab. Bald wird der gelbe Raps blühen. „Der ist für die Bienen Gold wert“, sagt er überzeugt. Ob der bisherige Preis von sieben Euro für das 500-Gramm-Glas gehalten werden kann oder eine leichte Erhöhung unumgänglich sein wird, weiß das Imker-Duo aus der Mühlenstadt noch nicht. „Es ist ein Hobby, das uns Spaß macht. Geld drauflegen möchten wir natürlich nicht. Bisher haben wir unseren Honig zum Selbstkostenpreis abgegeben“, so Hansen. Thomas Cassel ergänzt: „Über eine eventuelle Erhöhung machen wir uns erst Gedanken, wenn der Honig geschleudert ist, also im Juni und August.“ Besonderen Wert legen die beiden Wegberger auf den Aspekt der Nachhaltigkeit. Hansen: „Wir möchten den Bienen nicht den letzten Tropfen wegnehmen. Gewinnmaximierung steht bei uns eindeutig nicht im Vordergrund.“ Mit mehreren Verkaufsstellen im Stadtgebiet wird kooperiert. Regelmäßige Schwarmkontrollen teilen sich die Männer; derzeit verlassen die Bienen bereits aufgrund der angestiegenen Temperaturen ihren Stock. In Arsbeck und in Dalheim haben Florian Hansen und Thomas Cassel ihre Bienenstöcke aufgestellt. Wie viele der summenden Insekten ihnen inzwischen gehören, können sie nur grob schätzen. Fünfzehn Völker nennen sie mittlerweile ihr Eigen, wobei die Anzahl der Tiere stark schwankt. „Einem durchschnittlichen Volk gehören etwa 40 000 Bienen an“, erläutert Cassel. Der Sparkassen-Angestellte schätzt den willkommenen Ausgleich vom oftmals hektischen Alltag. Aber: „Stress überträgt sich auf die Tiere. Dann kann man gestochen werden.“ Nach zehn Jahren Umgang mit den schwirrenden Honigproduzenten glaubt Cassel, so gut wie immun geworden zu sein gegen das schmerzende Gift. Schutzanzug und der spezielle Gesichtsschutz für Imker lassen angriffslustigen Gesellen nur selten eine Chance.