Spende an Frauenhaus Unterstützung für Frauen in Not

Auch Christel Netuschil ist glücklich über die Wahl: „In meinen Romanen bilde ich starke Frauencharaktere ab und finde es passend, Frauen auf ihrem Weg in die Eigenständigkeit zu unterstützen“, sagt die gebürtige Erkelenzerin, die eine Weile in Wegberg gelebt hat und nun in Niederkrüchten zu Hause ist. Und das ist scheinbar alles andere als leicht: „Theoretisch bleiben die Frauen zwei Monate bei uns im Frauenhaus, um weiteren einen Platz zu ermöglichen. Aufgrund der aktuellen Wohnungssituation können wir inzwischen von einem Jahr ausgehen, bis sie wieder auf eigenen Beinen stehen. Wenn sie auf eigenen Beinen stehen werden.“ Denn nicht selten komme es vor, dass Frauen zurück zu ihrem Mann und somit zurück in die Gewalt gehen. „Statistisch gesehen braucht eine Frau sieben Anläufe, bis sie loslassen kann.“ Mit den Spenden werden unter anderem Ausflüge finanziert oder Geburtstagsgeschenke für die Kinder. „Sie sollen auch mal fröhlich sein“, so Lenzen.