Bestattungshaus Joerißen in Wegberg Hinter den Kulissen des Abschieds

„Das eigene Lebensende vergisst man gern“, sagte Stephan Plettscher. „Man schiebt es beiseite. Wenn es dann aber soweit ist, gibt es so viel zu organisieren, dass für die Trauer meist keine Zeit bleibt.“ Er erörterte zunächst den Begriff des Todes – er tritt dann ein, wenn die lebensnotwendigen Körperfunktionen aussetzen und wird in klinischen, biologischen und Hirntod unterschieden. „Grundsätzlich wird zwischen natürlichen und unnatürlichen Todesursachen unterschieden, wobei in Deutschland Herz-Kreislauferkrankungen die häufigste Todesursache sind“, erklärte Plettscher. Er führte aus, was in den letzten 48 Stunden vor dem Tod passiert und betonte: „Es ist wichtig, sterbenden Menschen das Gefühl zu geben, nicht allein zu sein.“ Der Verfallsprozess sei nicht offensichtlich und für jene, die sich täglich sehen, kaum zu erkennen. „Und es ist auch richtig so, dass wir nicht immer darüber nachdenken.“ Zu diesem Zeitpunkt sei der Bestatter noch gar nicht involviert. Er kommt erst dazu, wenn der Todesfall dann eingetreten ist. Neben der Organisation von Trauerfeiern und Beerdigungen kümmert er sich auch um die hygienische Versorgung des Verstorbenen sowie dessen Einbettung in einen Sarg oder eine Urne. Eine der zentralen Aufgaben besteht darin, Verstorbene würdevoll zu versorgen und ihre Angehörigen in ihrer Trauer zu unterstützen. Dies erfordert nicht nur ein hohes Maß an Fachwissen über verschiedene religiöse Rituale und kulturelle Traditionen rund um Beerdigungen weltweit, sondern auch Einfühlungsvermögen sowie Sensibilität im Umgang mit trauernden Menschen. Ein Bestatter erlebt unterschiedliche Situationen – vom plötzlichen Unfalltod bis hin zum lang erwarteten Abschied eines schwer kranken Menschen. „Jeder Todesfall stellt eine individuelle Herausforderung dar, bei der es gilt, den Angehörigen einfühlsam zur Seite zu stehen“, sagt Christoph Deisen. Als geprüfter Bestatter kennt er sich sowohl in der Theorie als auch in der Praxis bestens aus und erfüllt seine Aufgabe mit Hingabe und Akribie.