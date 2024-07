Von Wegberg in die Welt Bepis Candy World geht online

Aber was ist eigentlich gerade im Trend? „Paulberger Limo“, lautet die knappe Antwort. Damit ist das neue Erfrischungsgetränk von Youtuber iCrimax gemeint, das kalorienarm und mit Vitaminen angereichert daherkommt. Der Name des Getränks ist ein Insider der Community von iCrimax: So werden Freunde und Fans angesprochen, die Bedeutung ergibt sich aus dem Zusammenhang. So kann ein Paulberger ein echter Ehrenmann sein, aber auch ein gerissener Schlingel – je nachdem. „Was sich auf Tiktok, Instagram und Co. abspielt, verfolgen wir. Wir wollen online und im echten Leben eine Anlaufstelle für die Jugend sein und sie dabei begleiten, wenn sie womöglich ihre ersten Einkaufserfahrungen sammeln“, erklärt Herrmann. Allerdings gebe es bis auf einige Ausnahmen kein spezielles Produkt, was die Kundschaft anziehe. „Es ist mehr unsere Vielfalt.“