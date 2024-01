Neueröffnung in Wegberg Die Adresse für scharfe Chips und süße Sachen

Dafür sorgt schon das helle und bunte Interieur. Die Süßigkeiten sind ansprechend in Regalen präsentiert, an der rechten Wand – der „Tante-Emma-Wand“ – finden sich 120 lose Bonbons für die gemischte Tüte. „Wir legen Wert auf einen freundlichen, respektvollen Umgang. Jeder Kunde wird mit der gleichen Freude begrüßt und willkommen geheißen. In unserem Geschäft wird auch nicht gesiezt, von acht bis 88 Jahren bleiben wir beim Du“, so Chris Herrmanns, der sich in seinem hellblauen Bepi’s-Hoodie perfekt in das von Rosa, Blau und Weiß dominierte Farbkonzept einfügt. Stolz blickt der Vater zweier Kinder – Ben und Pia, aus deren Namen sich auch der Geschäftsname zusammensetzt – sich um: „Wir haben alles mit viel Fleißarbeit und der Unterstützung unserer Freunde wie Frank und Carsten oder Hönni in nur wenigen Wochen geschafft. Wir wollten es einladend und gemütlich haben. Natürlich sollen die Kunden von dem Süßkram erschlagen werden, aber sie sollen nicht überfordert sein und sich wohlfühlen.“