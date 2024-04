Viele Schnäppchen und Schätzchen Beecker Dorftrödel feiert erfolgreiche Premiere

Initiator Holger Rausch hatte das Konzept in seinem Urlaub im vergangenen Herbst entdeckt und beschlossen, den Beecker Dorfausschuss für den ungewöhnlichen Verkaufstag zu gewinnen. Weil sich der Aufwand bei den Vorbereitungen sehr in Grenzen hielt, gab das Gremium schnell grünes Licht für die Dorftrödel-Premiere. Die meiste Arbeit hatte im Vorfeld wohl Holger Rausch selbst. Er verteilte Informationsschreiben an alle Haushalte, insgesamt rund 1200 Flyer, radelte am Wochenende die Trödel-Route ab, um sich persönlich einen Eindruck zu verschaffen. Rausch legte auch am Flachsmuseum einen kurzen Zwischenstopp ein, wo ihn Hausherr Georg Wimmers als Vorsitzender des Heimatvereins, der die beiden Beecker Erlebnis-Museen betreibt, zu der Idee beglückwünschte. Wie Anna Maria und Michael Hofer versprach auch Wimmers: „Beim nächsten Mal sind wir gerne wieder dabei.“