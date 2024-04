3. Vincentius-Cup Französischer Freizeitspaß in Beeck

Seit die Beecker Boule-Bahn 2018 offiziell ihrer Bestimmung übergeben wurde, erfreut sich der Treffpunkt am Dorfteich gerade in den Sommermonaten bei schönem Wetter großer Beliebtheit. Ein Stück Frankreich mitten in dem kleinen Flachs-Dorf: Die Anhänger des beliebten Geschicklichkeitsspiels versuchen nicht nur, mit der eigenen Kugel möglichst nah an eine kleine Kugel heranzukommen. Für sie zählt auch das Drumherum: Frisches Baguette und Rotwein werden oft mitgebracht, man kann auch Pizza aus dem nahe gelegenen Restaurant am Kirchplatz ordern. Beim Vincentius-Cup traten zahlreiche Mannschaften in den sportlichen Wettstreit – mit einer Corona-Zwangspause.