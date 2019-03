Kartenvorverkauf am 6. April: Pape grillt mit Kasalla und Querbeat

Kartenvorverkauf am 6. April

Die Musiker von Querbeat und der Gastgeber freuen sich auf „Pape grillt 2019“ in Wegberg-Beeck (von links): Andy Berger, Christian Pape, Jojo Berger und Sebastian Schneiders. Foto: Jeck & Joot

Beeck Humorist und Karnevalskünstler Christian Pape lädt ein zur wohl bekanntesten Grillparty der Region: „Pape grillt“ steigt am Freitag, 6. September. Mit dabei sind gleich drei Bands: Querbeat, Kasalla und Harvest aus den Niederlanden.

Querbeat und Kasalla stehen für die junge kölsche Musik-Generation, füllen auch abseits des Karnevals große Hallen und schwimmen zurzeit ganz oben auf der Erfolgswelle. Erstmals in der Region werden Querbeat dabei ihr komplettes Konzertprogramm spielen, genau wie bei ihrer aktuellen Deutschland-Tournee. „Das bedeutet rund zwei Stunden Vollgas mit wirklich allen Hits und dazu ein besonderes Bühnenbild“, sagt Gastgeber Christian Pape.

Vor wenigen Tagen besuchte Christian Pape einige der Musiker in deren Kölner „Wohnzimmer“, im Biergarten des „Club Bahnhof Ehrenfeld“. Dort hat für Querbeat alles angefangen. „Wenn Du immer alle zu Dir nach Hause einlädst, dann wollen wir Dich auch mal bei uns begrüßen“, sagten die Jungs von Querbeat. Nachdem die Band schon bei „Pape macht Zirkus“ im vergangenen Jahr für Ekstase gesorgt haben, sind sie nun heiß auf die ganz große Bühne in Papes Innenhof: „Wir haben uns bei Euch so wohl gefühlt. Und auch bei ,Pape grillt’ werden wir Vollgas geben, weil wir richtig Bock darauf haben“, verspricht Frontmann Jojo Berger.