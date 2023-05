Altes neues Handwerk Beeck hat jetzt einen traditionellen Backofen

Um das duftende, selbstgebackene Brot geht es Initiator Georg Wimmers gar nicht in erster Linie. Der Vorsitzende des Beecker Heimatvereins, der die beiden Erlebnismuseen betreibt, in denen Flachs und seine Verarbeitung sowie europäische Volkstrachten im Mittelpunkt stehen, hatte etwas ganz anderes im Sinn. Schon vor einiger Zeit kam bei dem ehemaligen Grundschulrektor die Idee auf, Menschen zusammen zu führen, "Begegnungen zu schaffen", wie er es nennt. "Ich wollte jüngere Leute für unsere Arbeit interessieren, um das Überleben unseres Vereins zu sichern", sagt Wimmers. Ein mobiler Backofen, im Rheinischen Backes genannt, wurde jetzt im Garten des Flachsmuseums offiziell seiner Bestimmung übergeben. Und die Rechnung geht auf: Zahlreiche jüngere Interessenten meldeten sich inzwischen beim Vorstand, boten ihre Mitarbeit an. Einer von ihnen ist Sven Lux. Wimmers' ehemaliger Schüler ist inzwischen als Schornsteinmechaniker tätig. Der gelernte Schornsteinfeger, der über eine zusätzliche Ausbildung verfügt, erklärte sich bereit, den Schornstein für den neu erworbenen Backofen zu bauen. Bei der ersten Inbetriebnahme des fahrbaren Geräts zur Brotherstellung stellten die zahlreichen Ehrenamtler jedoch schnell fest, dass die Temperatur von 400 Grad zuviel des Guten war. Inzwischen haben Helfer Hein Hausen und sein Freiwilligen-Team das nötige Fingerspitzengefühl entwickelt, um das dunkle Flachsbrot genau richtig aufzubacken. Der Wegberger Bäckermeister Klaus Hinzen arbeitet jetzt eng mit dem Heimatverein zusammen - er liefert den fertigen, bereits vorgebackenen Brotteig. Georg Wimmers hat schnell erkannt, dass es zu aufwändig wäre, wenn jeder seinen eigenen Teig von zu Hause mitbringen würde. "Das dauert dann 40 Minuten pro Brot." Hinzen hat den frischgebackenen Hobbybäckern einen günstigen Preis gemacht, so dass noch ein kleiner Gewinn beim Verkauf übrig bleibt. Fünf Euro kostet das frische Flachsbrot mit Leinsamen. Die duftenden Laibe sollen alle anlocken - junge Familien, komplette Schulklassen, ganze Kindergartengruppen, Einzelpersonen. "Wir wollen alle in unseren Garten holen", erklärt Wimmers. Das gepflegte Areal mit Rasenfläche bietet viel Platz mit Sitzgelegenheiten zum gemütlichen Klönen oder gemeinsamen Feiern. Hier sollen künftig auch Geburtstage und andere Festlichkeiten gefeiert werden, das Personal wird gestellt. Für die Nutzung des Gebäudes fällt eine Raummiete an, Getränke sollen nicht mitgebracht, sondern im Flachsmuseum gekauft werden. Auch auf dem Beecker Weihnachtsmarkt sowie an der Boule-Bahn in der Nähe der Kirche soll der fahrbare Ofen zum Einsatz kommen. Angeheizt wird er aber vor allem, wenn einmal im Monat der Beecker Backestag ansteht. Jeder kann kommen, Brot kaufen und miteinander ins Gespräch kommen. Nächster Termin ist Freitag, 2. Juni, in der Zeit von 17 bis 22 Uhr. Finanziert wurde der rund 4500 Euro teure Backofen in erster Linie durch den so genannten Heimatscheck des Landes Nordrhein-Westfalen. Aber auch der Beecker Dorfausschuss sowie die Volksbank Erkelenz-Mönchengladbach unterstützten das Back-Projekt mit finanziellen Mitteln. Volksbank-Vorstand Franz Meurers gehörte zu den ersten Testern, die das frischgebackene Produkt aus dem mobilen Ofen kosteten. Die zahlreichen Gäste ließen sich auch den selbstgebackenen Flammkuchen schmecken und stießen mit Sekt auf den ungewöhnlichen Neuerwerb an. Wie Wimmers weiterhin ausführt, ist das Ofen-Team kontinuierlich auf Holzspenden angewiesen, um den Backes befeuern zu können. Schon vor der langen Pandemie wurde die Arbeitsgemeinschaft "Zukunft des Vereins" gegründet, um den Fortbestand sicherzustellen. Der Backes-Kauf war nur eine der entwickelten Ideen. Künftig sollen auch kulturelle Veranstaltungen unter freiem Himmel über die Bühne gehen. "Nach Corona gab es keine Kommunikation mehr", hat Heimatvereinsvorsitzender Georg Wimmers mit Ernüchterung festgestellt. Vorschläge zur Wiederbelebung mussten dringend her. Mit dem neuen Backofen wolle man nicht in erster Linie Geld verdienen, sondern Kommunikation entstehen lassen, so der langjährige Chorleiter der Beecker Spatzen.