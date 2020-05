Baumpflege-Fachbetrieb Leupold bietet Leistungen rund um Baum und Hecke : Arbeiten oben in den Baumwipfeln

Klinkum Baumpfleger Martin Leupold führt mit seinen Mitarbeitern verschiedene Maßnahmen zur Gesunderhaltung von Bäumen durch. Die Arbeiten sind vielfältig und finden das ganze Jahr über statt.

Bei dieser „in Augenscheinnahme vom Boden aus“ hatte es bereits eine Erstaufnahme gegeben, erzählt Martin Leupold, er hatte dabei Daten zu jedem Baum aufgenommen und Pflegepläne erstellt. Ebenso gehörte die Protokollierung des Standorts dazu. Erste Pflegemaßnahmen waren die Entfernung von Totholz bei fast allen Bäumen gewesen. Zudem hatten die Arbeiter die Baumkrone der zentral stehenden großen Platane rundherum um fünf Meter eingekürzt, den Wuchs der direkt an der Kirche stehenden Linde mit einem Schnitt dem Gebäude angepasst und bei einem weiteren, mittig auf dem Rasen stehenden Baum, einen Lichtraumprofilschnitt im unteren Bereich vorgenommen, damit darunter Rasen gemäht werden kann. „Wir achten darauf, dass wir kleine Schnittflächen erzeugen, die der Baum gut überwallen kann“, betont Martin Leupold. An diesem Morgen kontrolliert er mit dem Sondierstab, ob sich an solchen Flächen Faulstellen gebildet haben. Dazu übt er mit diesem Druck aus, kann an Markierungen ablesen, wie tief er in den Stamm eindringt und so auch grob die Restwandstärke bestimmen. Ebenso überprüft er mit dem Stab, ob Wurzeln faul sind – in diesem Fall würde er durch den Wurzelballen durchrutschen. Und mit dem Hartplastikhammer klopft er die Stämme rundherum von oben bis unten ab, um hohl klingende faule Stellen auszumachen. Sein Fazit dieser Regelkontrolle, die etwa alle 16 Monate oder häufiger stattfindet, fällt sehr positiv aus: „Alle Bäume sind gesund und haben so gut wie die Bestnoten.“ Auch ein hohes Exemplar, dessen Stamm zweigeteilt gewachsen war, macht einen guten Eindruck: Bei diesem sorgt oben in der Krone eine dynamische Sicherung dafür, dass der Baum stabil bleibt.