Thema im Wegberger Bauausschuss Neue Großgeräte für den Bauhof

) Der Bauausschuss der Stadt Wegberg hat die Anschaffung von gleich mehreren Großgeräten beschlossen. Die Verwaltung hatte in ihrer Beschlussvorlage dargelegt, dass die Miete dieser Geräte in den vergangenen Jahren hohe Kosten im sechsstelligen Bereich verschlungen hat. Aus diesem Grund regte sie an, nicht nur einen Hubsteiger für Baumpflegearbeiten, sondern auch einen Radlader zu beschaffen. Besonders der Hubsteiger, der Arbeitshöhen von über 20 Metern ermöglicht, sei mit Blick auf die Zukunft nötig, argumentiert die Stadt. „Die Erfahrung der letzten Monate und Jahre zeigt, dass die Notwendigkeit zur Durchführung baumpflegerischer Maßnahmen stetig zunimmt, um die Bäume einerseits verkehrssicher und andererseits gleichermaßen gesund zu erhalten“, heißt es. Auch ein neuer Radlader soll angeschafft werden, nachdem einer der zwei bestehenden Mitte 2022 durch einen Defekt ausgefallen war. Auch ein Elektrofahrzeug, das dazu benutzt wird, die Baumbestände zu kontrollieren, soll angeschafft werden.