Wegberger Autoren Siebenschreiber lesen in Heinsberg

Auf Einladung der Stadtbücherei Heinsberg, Patersgasse 6, stellt die Autorengruppe Siebenschreiber aus Wegberg zum ersten Mal ihr neues Lesungsprogramm mit dem Titel „Tierisch gut!“ vor. Die Autoren-Lesung wird am Dienstag, 11. Juni, um 18 Uhr (Einlass: 17.30 Uhr) vom Wassenberger Jazz-Pianisten Eckart Krause begleitet. Wie immer haben sich Renate Müller, Cora Imbusch, Anneliese Baatz, Annemarie Lennartz, Inga Lücke, Peter C. Schmidt und Günter Arnolds ein Thema gestellt und nach ihrer bekannten Schreib-Formel 1x7x7x7 zum selben Thema sieben Texte aus sieben Blickwinkeln in sieben individuellen Schreibstilen und diversen Genres erstellt. In „Tierisch gut!“ entwickeln sie ihre Ideen zu dem aus unterschiedlicher Sicht aktuellen Thema des Zusammenlebens von Tier und Mensch: mal spannend bis wendungsreich, mal amüsant bis berührend.