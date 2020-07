Autorengruppe „Siebenschreiber“ aus Wegberg : Ein Buch zum ersten runden Geburtstag

Die Siebenschreiber (v.l.): Inga Lücke, Renate Müller, Günter Arnolds, Cora Imbusch, Anneliese Baatz, Peter C. Schmidt, v: Annemarie Leenartz. Foto: Siebenschreiber

Wegberg Seit zehn Jahren besteht die Wegberger Autorengruppe „Siebenschreiber“. Angefangen haben sie alle als Anfänger, inzwischen können sie auf einige Erfolge zurückblicken, einzeln und als Gruppe – was sie heute zum Teil selbst überrascht.

Sieben bis dahin großteils fremde Menschen lernen sich in einem Kurs zum kreativen Schreiben kennen. Sie bauen Vertrauen zueinander auf, schreiben viel, organisieren Lesungen und bleiben als Gruppe zusammen, auch dann noch, als die Kursleiterin in den Norden zieht. Seit zehn Jahren sind diese sieben Menschen inzwischen eine Autorengruppe, die inzwischen sogar über die Grenzen von Wegberg hinaus bekannt ist. Zu ihrem kleinen Jubiläum möchten die „Siebenschreiber“ ein neues Buch herausbringen. Und hoffentlich ihre alljährliche Herbstlesung halten, wenn die Pandemie es zulässt.

Denn die gehört für die sieben Mitglieder der Gruppe inzwischen fest in die Jahresplanung. Für die „Herbstblätter“, wie die Lesung heißt, die traditionell in der Wegberger Mühle stattfindet, schreiben alle sieben Schriftsteller eine Geschichte zu einem vorher gemeinsam ausgewählten Thema. Dazu gibt es Live-Musik und eine audiovisuelle Untermalung der einzelnen Geschichten. Darin sieht Günter Arnolds den Wert der Autorengruppe. „Das ist etwas, das man so nur gemeinsam auf die Beine stellen kann. Das kann man nicht so gut machen, wenn man alleine ist, dafür ist es zu aufwändig“, sagt der ehemalige Zahnarzt, der bereits zwei Bücher veröffentlicht hat.

Info Die „Siebenschreiber“ zum Lesen und Hören Bücher Drei Anthologien hat die Autorengruppe bislang herausgebracht, ein viertes soll in diesem Jahr folgen. Hinzu kommen weitere Veröffentlichungen aus Kooperations-Projekten mit regionalen Künstlern und sozialen Einrichtungen. Hörproben Als Ersatz für ausgefallene Lesungen haben die sieben Autoren einige ihrer Geschichten eingelesen. Sie stehen auf der Internetseite der Autorengruppe zur Verfügung.

Besonders helfen sich die Autoren aber dadurch, dass sie sich seit zehn Jahren regelmäßig ihre Werke vorstellen und gegenseitig Anmerkungen dazu geben. So konnte jeder sich schriftstellerisch weiterentwickeln. „Die Kritik ist immer ehrlich, niemals verletzend, aber immer ziemlich genau“, sagt Arnolds. „Dabei hat die Autorin oder der Autor immer das letzte Wort“, fügt Renate Müller hinzu, die nach eigener Aussage vor ein paar Jahren extra für die „Siebenschreiber“ von Erkelenz nach Wegberg zog.

Dass die Zusammenarbeit so gut funktioniert, hatte Günter Arnolds am Anfang nicht vermutet. „Wir haben alle sieben vollkommen unterschiedliche Motive, Gründe, Vorstellungen gehabt. Am Anfang habe ich gedacht: das klappt nie.“ Heute ist er froh, dass die letzten zehn Jahre ihn eines Besseren belehrt haben.

Obwohl die Schriftsteller damals mit unterschiedlichen Vorerfahrungen und unterschiedlichen Vorstellungen in den Schreibkurs kamen – eine wollte ein Märchenbuch für ihre Enkel schreiben, eine Gedichte und Arnolds selbst eigentlich nur ein Buch mit Anekdoten aus seiner Zahnarztpraxis – hatten sie eine gemeinsame Basis, findet Renate Müller: Keiner von ihnen sei bereits in einer Schreibgruppe gewesen, sie alle waren gespannt darauf, das Handwerkszeug zu lernen und sich gegenseitig auszutauschen.

Und: „Wir hatten von Anfang an untereinander das nötige Vertrauen.“ Das sei das wichtigste gewesen, ist sich Müller sicher. „Wenn man etwas schreibt, ist darin sehr viel von einem selbst. Zu schreiben, wenn andere dabei sind, ist ein großer Schritt. Wir haben gemeinsam angefangen.“ Im Laufe der Zeit habe das Vertrauen sich weiterentwickelt, sagt Arnolds – und die Gruppe ebenfalls.

Ein prägendes Erlebnis war dabei die Veröffentlichung des ersten gemeinsamen Buches, das die „Siebenschreiber“ zum fünften Geburtstag der Gruppe herausbrachten. Es ist eine Anthologie mit Texten aller sieben Autoren. „Das hat Überredung gekostet“, erinnert sich Müller. Als das Buch nach viel Arbeit endlich fertiggestellt war, sei es für sie ähnlich gewesen „wie als meine Kinder ausgezogen sind“, sagt die Autorin lachend, die in den vergangenen Jahren erfolgreich an einigen Kurzgeschichten-Wettbewerben teilgenommen hat.

Seitdem brachte die Gruppe alle zwei Jahre ein Buch heraus, in der Regel mit Texten aus ihren Lesungen, die sie inzwischen in verschiedenen Städten gehalten haben, darunter auch Neuss, Mönchengladbach und Köln. Auch in diesem Jahr soll wieder ein Buch erscheinen, pünktlich zum Jubiläum. Ursprünglich sollte es bereits im Frühjahr veröffentlicht werden, durch die Corona-Pandemie verzögert sich das jedoch.

Die Pandemie ist für die Autorengruppe zu einem ungünstigen Zeitpunkt gekommen. Pläne, die die „Siebenschreiber“ vorab für ihr Jubiläumsjahr gemacht hatten, fielen ins Wasser. „Bisher hat einer Lesung in diesem Jahr stattgefunden“, so Müller. Auch die traditionelle „Herbstblätter“-Lesung im November in Wegberg ist vorerst abgesagt. „Da müssen wir schauen, ob es noch möglich ist“, sagt Günter Arnolds. „Wir hoffen immer noch darauf, dass sie stattfinden kann“, ergänzt Renate Müller. „Wir planen die Lesung, als würde sie stattfinden und schreiben auch unsere Texte dafür.“