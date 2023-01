Bahnhofstraße in Wegberg Autodieb kommt nur ein paar Meter weit

Mann baut Unfall mit gestohlenem Auto Ein Autodiebstahl ist für einen Mann in Wegberg am frühen Donnerstagmorgen schon nach kurzer Zeit nicht so wie geplant geendet. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Täter gegen 5.30 Uhr in dem von ihm gestohlenen Ford auf der Bahnhofstraße auf Höhe des Grenzlandrings in einen Unfall verwickelt, nur wenige hundert Meter vom Ort entfernt, an dem die Halterin den Wagen zuvor geparkt hatte. Nach Angaben der Polizei sei der Fahrer auf regennasser Straße aus unklarer Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Er prallte mit dem Wagen gegen eine Straßenlaterne, die daraufhin einknickte und in einen Holzzaun fiel. Vom dem Krach war ein Anwohner geweckt worden und schnell auf die Straße geeilt. Er beobachtete den Mann dabei, wie er das Auto zurückließ und flüchtete. Fast gleichzeitig stellte die Halterin derweil fest, dass ihr Wagen gestohlen worden war. Er hatte auf der Bahnhofstraße etwa auf Höhe des Bahnübergangs gestanden. Die Polizei bittet nun Zeugen, sich beim Kriminalkommissariat unter 02452 9200 zu melden. Hinweise können auch im Internet unter polizei.nrw gegeben werden.