Flachsmuseum in Beeck Flachs als Hoffnungsträger für die Zukunft

Eröffnet wurde die „Flachs zurück für die Zukunft“-Ausstellung am Sonntag nach einem kurzen Frühschoppen. Heinz Schlömer erklärte in seiner Eröffnungsrede, dass der Weg zur fertigen Ausstellung durchaus steinig gewesen sei: Anfragen bei großen Firmen seien zunächst zurückgewiesen oder einfach ignoriert worden. Während der Messe für Verbundstofftechnik in Paris haben die Beecker Verantwortlichen allerdings einige der Vertreter der bereits angefragten Firmen antreffen können und die Rückmeldungen seien durchweg positiv gewesen. Mittlerweile seien, so Schlömer, einige neue Exponate auf dem Weg in den kleinen Stadtteil der Mühlenstadt – ein Grund mehr, um die Ausstellung in den kommenden Wochen einmal zu besuchen.