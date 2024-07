Viele helfende Hände Auf der Motte wird wieder gerockt

Wie schon bei den vergangenen Auflagen präsentieren der Verein „Kultur pur Wegberg“ und die Stadt Wegberg das große Live-Festival an der Wegberger Motte zwischen dem Skateplatz und der Ophover Mühle. Die Besucher können am dritten Augustwochenende die handverlesenen regionalen Bands live in Bild und Ton erleben. Um die Bandakquise hat sich in diesem Jahr Constanze Thiel gekümmert, die zwar noch recht neu im Verein ist, sich aber voller Elan in die herausfordernde Aufgabe gestürzt hat. „Ich hatte großen Respekt davor, aber inzwischen macht es sogar richtig Spaß“, beschreibt die Wegbergerin, die sich schlussendlich vor spielfreudigen Musikern kaum retten konnte. „Ich konnte sogar Bands erreichen, die sonst nur gegen Gage spielen.“ Und das ist das Besondere am Motte-Festival: Der Eintritt ist frei, alle Bands nehmen aus Spaß an der Musik teil und verzichten auf eine Gage, um das heimische Publikum zu unterhalten.