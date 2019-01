Rundwanderweg in Wildenrath: Über einen Traumweg durchs wilde Schaagbachtal wandern

Wildenrath Ein neun Kilometer langer Rundwanderweg führt durch das wildromantische Schaagbachtal und das idyllische Birgeler Bachtal. Wanderführer Wilfried Schröder hat die Tour entworfen.

Vorweg: dieser Traumweg trägt seinen Namen zu Recht. Wer unabhängig von der Jahreszeit als Wanderer in knapp drei Stunden Gehzeit die Kraft und Schönheit der Natur erleben möchte, ist mit dem „Traumweg Wildes Schaagbachtal“ bestens bedient. Der attraktive Rundwanderweg ist knapp neun Kilometer lang, hat keinen hohen Schwierigkeitsgrad und hat für Naturfreunde jede Menge zu bieten. Die Strecke ist sehr gut ausgeschildert, so dass sich auch Ortsunkundige nicht verlaufen können.

Teilweise führt die Strecke des „Traumwegs Wildes Schaagbachtal“ über die Route des 15 Kilometer langen Premium-Wanderwegs Birgeler Urwald des Naturparks Maas-Schwalm-Nette. Vom Haus Wildenrath aus geht es über naturnahe Pfade durch den Wald. Zu entdecken gibt es beispielsweise den Königsfarn und die seltene Sumpfcalla. Man folgt ein Stück weit dem Schaagbach, überquert Teile des ehemaligen Westwalls und wandert an Niedermooren vorbei. Unterwegs gibt es kleine, mit Wasser gefüllte Sand- und Tonabbaugebiete zu sehen. Der Traumweg eröffnet Wanderern die Schönheiten der Natur im Schaagbachtal mit unterschiedlichen Lebensräumen. Mit ein wenig Glück gibt es Eisvögel oder Fledermäuse zu sehen. Westlich von Wildenrath geht es am Schaagbach entlang durch den Wald Richtung Birgelen. Der Übergang zwischen den beiden Bachtälern gestaltet sich durch eine urwüchsige Waldlandschaft. Die Strecke überquert die Arsbecker Bahn und führt bis in die Nähe des Stadions des FC Concordia Birgelen. Dort ist der westlichste Punkt der Tour erreicht und der Weg führt über die Sandstraße und parallel zum Birgeler Bach durch den Wald Richtung Entenpfuhl. Von dort aus geht es über eine kurze Steigung Richtung Obere Heide und Heesweg wieder zurück in die Bruchlandschaft rund um Haus Wildenrath. Die Wege und Pfade werden häufig von fast mannshohen Farnen eingerahmt. Nach knapp drei Stunden erreichen Wanderer wieder den Ausgangspunkt. Läufer benötigen für die Strecke, die fürs Trailrunning bestens geeignet ist, eine knappe Stunde. Unterwegs weist die Beschilderung des „Traumwegs Wildes Schaagbachtal“ auf die noch bis zum Ziel an Haus Wildenrath zu absolvierenden Kilometer hin.