Militärfläche bei Arsbeck : Erste Führung auf Naturerbefläche

Arsbeck Bundesförster Martin Wingertszahn und Naturschutzstation-Geschäftsführerin Brigitta Szyska stellten Flora und Fauna auf einem ehemaligen Militärgelände vor.

Die Wandergruppe setzte sich bei angenehm warmen Temperaturen und gelegentlichem Sonnenschein über einen Feldweg Richtung östlicher Fläche in Bewegung. Am ersten Haltepunkt kreuzte in einiger Entfernung ein Reh die Strecke. „Der Waldbestand ist überwiegend kiefernartig“, führte Wingertszahn aus, „es sind auch Tannen und Eichen zu finden.“ Auf der nahe gelegenen Landwehr waren über 200 Jahre alte Eichen und Buchen zu bestaunen. Als Wildarten zählte er Wildschweine auf – und Zecken. Ziel in diesem Bereich ist es, nicht heimische Baumarten und Nadelhölzer zu entfernen, um naturnahe Waldbestände zu fördern.