Wegberg : Apotheke am Berg schließt nach 48 Jahren

48 Jahre lang führten Lieselotte und Horst Haßiepen die Apotheke am Berg. „Wir haben es wirklich mit Freude gemacht, sonst hätten wir es nicht so lange gemacht.“ Foto: Nicole Peters

Wegberg Lieselotte und Horst Haßiepen gehen mit einem lachenden und einem weinenden Auge in den Ruhestand. Aus Freude an der Arbeit hatten sie das Rentnerdasein jahrelang hinausgezögert. Gestern war letzter Tag in der Apotheke am Berg.

Von Nicole Peters

Die Immobilie an der Hauptstraße hatte damals für das Ehepaar Lieselotte und Horst Haßiepen den Ausschlag dafür gegeben, sich in der Stadt Wegberg niederzulassen: Im Haus von Dr. Hans Montz konnten sie wohnen und arbeiten miteinander verbinden. In Anbetracht der Tatsache, dass sie am 5. Januar 1970 die erst zweite Apotheke im Stadtgebiet eröffneten, waren die kurzen Wege wichtig. In den Anfangsjahren übernahmen sie nämlich immer eine Woche lang durchgehend den Not- und Nachtdienst und hatten dann die Folgewoche frei. Mit der Niederlassung weiterer Apotheken besserte sich die Situation im Laufe der Zeit.

Die vergangenen Tage waren für beide sehr emotional, erzählt das Ehepaar. Langjährige, treue Kunden seien gekommen, um sich zu verabschieden und gute Wünsche mit auf den Weg zu geben. Kommentare wie „Eine Legende geht zu Ende“ zeigten, welch große Bedeutung die Institution am Berg für die Leute hatte. Die beiden haben am gestrigen 28. Dezember für immer die Tür geschlossen. Wie viel wiederum den beiden die Arbeit in ihrer Apotheke bedeutete, unterstreicht die Tatsache, dass der 81-jährige Pharmazeut 16 Jahre und seine 73-jährige Ehefrau acht Jahre nach Renteneintrittsalter bis heute weiterarbeiteten. „Wir haben es wirklich mit Freude gemacht, sonst hätten wir es nicht so lange gemacht“, sagen sie. Stets sehr gut seien sie von ihren Mitarbeiterinnen unterstützt worden, die bis zu 47 Jahre lang bei ihnen tätig waren. Jetzt schließen sie erst einmal und schauen, was aus den Räumen wird.

Darin eine Apotheke weiterzuführen, würde sich ihrer Meinung nach aufgrund der strukturellen Änderungen in der Innenstadt nicht mehr lohnen. Zudem führt Sohn Jörg bereits seit einigen Jahren die „Entenapotheke“ am Fuße der Kirche St. Peter und Paul. Ihr anderer Sohn Thorsten ist in Wegberg als Rechtsanwalt tätig.



Über die Jahrzehnte haben Haßiepen einige Entwicklungen im Stadtbild miterlebt. So befanden sich zur Gründungszeit einige Ärzte in ihrer direkten Nähe – heute haben sich deren Standorte zum Teil verlagert. Während der Zeit des Umbaus der Hauptstraße mit Durchgangsverkehr zur Fußgängerzone war ihre Apotheke dann eine Zeit lang nur über Stege zu erreichen. Der Bau der Einkaufsmärkte im Bahnhofbereich und später in Nähe der Molkerei sowie der Ausbau des Rathausplatzes brachte weitere Änderungen mit sich. Gerne denken beide an die Zeiten der großen Wochenmärkte zurück oder daran, dass sie sich auf den jährlichen Weihnachtsmärkten mit dem Ausschank von Glühwein für die Werbegemeinschaft engagierten.