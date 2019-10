Apfelfest in der Freien Waldorfschule Dalheim-Rödgen : Rheinische Obstsorten kennenlernen

Info

Konzept Werkunterricht und Handarbeiten werden an der Freien Waldorfschule in Dalheim-Rödgen für die unteren Klassen verpflichtend angeboten. In den oberen Klassen ergänzen Praktika den Schulunterricht, zum Beispiel ein Forstpraktikum in der siebten Klasse, ein Landwirtschaftspraktikum in der neunten Klasse und ein Sozialpraktikum in der elften Klasse.

Schulgarten Tierhaltung gehört zum Schulprogramm dazu. Durch den regelmäßigen Umgang mit Hühnern, Schafen und Ziegen im Schulgarten sollen die Schüler an Tiere gewöhnt werden. Die Natur werde permanent in den Unterricht einbezogen, so Martin Errenst. Das an das Naturschutzgebiet angrenzende Schulgelände eigne sich dafür optimal.

www.fws-hs.de