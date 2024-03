Jahresbericht der Behindertenbeauftragten 6000 Menschen mit Handicap in Wegberg

Ebenso wie Ricarda und Daniel hatte Biggi eine Rolle in dem Film übernommen, der zeigen soll, wie schön es für die Bewohnerinnen und Bewohner der Wegberger Höfe ist, einfach mal einen Spaziergang zu Kaffee und Kuchen in die Ophover Mühle zu machen. „Sie lieben es auch, schwimmen zu gehen. Vielleicht ist dies auch bald in Wegberg möglich.“ Damit meint Petra Siegers den Umstand, dass schwimmen derzeit nur in Hückelhoven möglich ist. „Das liegt sicher auch an besonderen Pflegeleistungen und speziellen Anforderungen. Das ist eine hochkomplexe Sache, bei der man ganz schnell in die Tiefe von Pflegeverträgen eintaucht“, erklärte Petra Siegers. „Neben der Überwindung von baulichen Hürden, sind Fragen des Personalschlüssels entscheidend dafür, ob das Potenzial von behinderten Menschen erkannt und gefördert werden kann.“