Antrag der CDU Wegberg : Kreisweites Knotenpunktsystem für Wanderer, Radler und Reiter

Das Knotenpunktsystem für Wanderer, Radfahrer und Reiter wird in den Niederlanden bereits erfolgreich genutzt. Nun wünschen sich Politik und Verwaltung ein solches System auch für die Mühlenstadt. Foto: Michael Heckers

Wegberg Der Antrag der CDU sieht vor, dass die Stadtverwaltung die Einführung von Wanderknotenpunkten nach dem Beispiel der Nachbarkommune Wassenberg umsetzen soll. Die Stadtverwaltung geht noch einen Schritt weiter.

Als erste deutsche Stadt hat Wassenberg in diesem Jahr ein individuelles Knotenpunktsystem eingeführt. Mit Hilfe von 415 Wegweisern und 2400 Schildern, die entlang der Wege und an Kreuzungen aufgestellt wurden, können sich Wanderer, Fahrradfahrer und Reiter orientieren, ohne dabei auf eine Karte oder technische Unterstützung angewiesen zu sein.

Karte Auf dem Routenplaner Limburg im Internet (auch in deutscher Sprache) ist die interaktive Karte der Wanderknotenpunkte aus dem niederländischen Grenzgebiet und aus Wassenberg abrufbar. Dort lassen sich auf einer Länge von fast 300 Kilometern grenzüberschreitende individuelle Wandertouren gestalten.

Sabrina Martin vom Stadtmarketing Wassenberg erklärt das Prinzip: „Wanderer müssen nur den nummerierten Pfeilen folgen, die zeigen die Richtung an.“ Auf diese Weise ist es möglich, individuelle Touren zu planen, beispielsweise eine kurze Tour für Familien, an Spielplätzen vorbei. In Wassenberg wurden an sechs zentralen Punkten außerdem noch Informationstafeln mit Knoten- und Orientierungspunkten aufgestellt und die zehn „Glücksorte“ mit Stellen, die man gesehen haben sollte, einbezogen.