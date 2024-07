Canicross-Meisterin aus Wegberg Anna Lingenau und Yumi sind ein starkes Gespann

Zur Erklärung: Canicross ist ein Geländelauf, bei dem die Sportlerin oder der Sportler mit einem oder zwei Hunden durch eine flexible Leine verbunden ist. Während der Mensch einen Hüftgürtel trägt, bekommt der Hund ein spezielles Geschirr, vergleichbar mit Schlittenhund-Geschirren. Anna Lingenau war schon immer sportlich, hat früher Fußball gespielt, war in der Leichtathletik aktiv. „Man muss auch ganz schön sportlich sein für Canicross“, sagt sie. Dienstags ist Restday, an allen anderen Tagen trainiert sie entweder sich oder die Hunde oder mit ihnen gemeinsam. „Ich folge dem Trainingsplan eines externen Trainers, von Florian Leithmann. Den Plan für die Hunde erstellen wir selbst“, sagt sie. Und das mit Erfolg: 2022 wurde sie gemeinsam mit ihrem Malinois Cap, der inzwischen verletzungsbedingt in den Ruhestand durfte, Vize-Weltmeisterin im Canicross in Griechenland. Dort traten die Sportler ausschließlich mit ihren belgischen Schäferhunden an. Sie ist Vize-Weltmeisterin in der Staffel, gemeinsam mit Ursel Steeb am Scooter und Kim Fidone auf dem Bike. Bei der Landesmeisterschaft in Duisburg brauchte sie mit ihrer Hündin lediglich 5:23 Minuten für eine Distanz von 2000 Metern – um nur einige Erfolge zu nennen. „Alleine laufe ich einen Kilometer in 3:15 Minuten. Mit Hund ist man deutlich schneller“, erklärt sie. „Er zieht sehr, das ist eben auch die Leidenschaft von Schlittenhunden.“ Übrigens teilt Anna Lingenau nicht nur mit ihrem Mann dieses Hobby. Auch ihre beste Freundin Hannah Starck aus Erkelenz ist mit ihrem Australian Shepherd dabei. „Es ist wirklich toll, ein gemeinsames Hobby zu haben“, sagt sie. „Dann ziehen wir uns beim Training gegenseitig. Mit Guido und Hannah sind wir ein tolles Team.“ Sie betont aber auch: „Die Hunde haben immer Vorrang.“