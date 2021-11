Wegberg : Bald startet die Anmeldung für weiterführende Schulen

Wegberg Die Anmeldetermine für die weiterführenden Schulen stehen fest. Zuvor gibt es jedoch noch einen kostenlosen Infoabend für die Eltern.

Die weiterführenden Schulen in Wegberg haben ihre Anmeldetermine festgelegt. Darauf weist jetzt die Stadtverwaltung hin. Allerdings ist für die Eltern zuvor noch ein Informationsabend geplant: Er findet am Mittwoch, 10. November, in der Aula des Gymnasiums statt. Start der kostenlosen Veranstaltung ist um 19 Uhr. Außerdem bieten die Schulen, beginnend am 13. November, jeweils einen Tag der offenen Tür an, an denen sich Eltern, andere Erziehungsberechtigte und Kinder ein Bild machen können. Hier die Anmeldetermine: