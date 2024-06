Lyrik made in Wegberg Anita Bojcun schreibt Gedichte direkt aus der Seele

1992 begann der Krieg in Bosnien. Anita Bojcuns Eltern gingen nach Deutschland und fanden ein Zuhause in Geilenkirchen, sie lebte zunächst bei der Tante in Kroatien und besuchte dort die Wirtschaftsschule. Ihre Eltern habe sie natürlich möglichst oft besucht, „aber in Deutschland zu leben, konnte ich mir nicht vorstellen“, sagt sie. Bis sie dank ihrer Schwester eines Tages auf ihren Mann Alexander traf. „Die Bedingungen waren sehr viel schwieriger als heute, Bosnien war nicht in der EU. Aber wir haben es versucht und sind jetzt seit 24 Jahren glücklich verheiratet.“ 2002 wurde dann Tochter Laura geboren. „Ich hatte lange zu kämpfen, als ich nach Deutschland kam. Ich wollte gerade ins Berufsleben starten – das ging nicht, denn ich konnte noch kein Deutsch. Ich wollte Freunde finden, konnte mich aber mit ihnen nicht unterhaltenn.“ Auch in der Zeit habe sie Gedichte geschrieben. Auf kroatisch. Als der Sprachkurs nicht den gewünschten Erfolg brachte, habe sie sich „einfach reingestürzt“, sodass sie 2004 die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin in den Städtischen Kliniken Mönchengladbach gemacht hat. „Im Herzen wollte ich aber immer Sozialarbeiterin werden, das hat mich einfach nicht losgelassen.“ Also absolvierte sie online ihr Fach-Abitur und schloss dann noch ein Studium ab.