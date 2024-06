Neues Sportangebot Wegberger Fußballerinnen suchen Gleichgesinnte

Die Mittvierzigerin, die als Sozialarbeiterin und Sozialpädagogin in den Städtischen Kliniken Mönchengladbach kleine Patienten betreut und außerdem beim Sozialdienst katholischer Männer (SKM) im Bereich der Wohnungslosenhilfe Beratungen durchführt, fordert zum Aufwärmen auf. Dann sind einfache Übungen sowie kleine Spiele angesagt. Tore gibt es in der Halle nicht. Deshalb möchte sich Anita Bojcun möglichst bald nach einer alternativen Spielstätte umsehen. „Aber das ist nicht so einfach, die Hallen in Wegberg sind gut belegt", hat sie festgestellt. Erfahrungen im Trainerbereich hat Bojcun vorzuweisen. Zusammen mit Marc von Stubbendorf trainiert sie die U16-Basketballmanschaft, die in der Kreisliga spielt. Katja Jansen (30) ist seit dem ersten Training im April dabei. Die zweifache Mutter hat ihren Aufnahmeantrag für den TuS Wegberg dabei, ist froh über das neue Angebot. „Ich habe etwas in der Nähe gesucht. Weit fahren möchte ich nicht, da ich wegen der Kinder nicht so viel Zeit habe", erzählt sie. In ihrem WhatsApp-Status entdeckte ihre Freundin Anna Gemeinder das neue Hobby, schloss sich ebenfalls an. Die Pflegedienstleiterin (28) schwärmt für Profi Manuel Neuer, möchte auch bei der bevorstehenden Europameisterschaft alle Spiele mit deutscher Beteiligung vor dem Fernseher verfolgen. Auch Trainerin Anita Bojcun fiebert bei der EM mit. Anmeldung zum kostenlosen Probetraining: anitabojcun@gmx.de